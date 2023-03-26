Упродовж 10 хвилин поліцейські затримали зловмисника, який на залізничному вокзалі Вінниці напав на чоловіка із ножем

24 березня патрульні поліцейські у м. Вінниці затримали 48-річного мешканця Одеської області, який під час раптового конфлікту ножем наніс тілесні ушкодження жителю Турбівської територіальної громади. Потерпілий госпіталізований до лікарні, правопорушник поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, близько 18.20 до поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що в приміщенні залу очікування залізничного вокзалу в м. Вінниця знаходиться чоловік з тілесними ушкодженнями.

На місце події прибули працівники патрульної поліції та лікарі швидкої медичної допомоги.

В ході першочергових дій поліцейські упродовж декількох хвилин затримали чоловіка, причетного до скоєного. Ним виявився раніше судимий за майнові та насильницькі злочини 48-річний мешканець м. Ізмаїл.

На момент затримання він перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські встановили, що в приміщенні залізничного вокзалу між зловмисником та 22-річним потерпілим виник конфлікт, під час якого підозрюваний вихопив ніж та завдав останньому удар у поперек.

Знаряддя злочину – ніж у правопорушника вилучено.

Чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області