На Тернопільщині групу осіб викрили на вимаганні майже ₴7 мільйонів у біткоїнах

Аби змусити підприємця віддати кошти, зловмисники підпалили два його магазини. Організаторові та його двом спільникам уже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне їм може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Встановили учасників злочинної групи та отримали докази їх причетності до злочинів оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Наприкінці травня цього року потерпілий звернувся до поліції із заявою про пошкодження його магазинів внаслідок пожежі. Надалі поліцейські з’ясували, що майно було пошкоджене внаслідок підпалу, та встановили причетну до цього особу – мешканець Вінницької області. Згодом з потерпілого почали вимагати майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах (у еквіваленті 250 тис. дол. США). У разі невиконання вимог, погрожували йому та його родині фізичною розправою, а також знищенням майна.

Проведеними заходами вдалося встановити особу, яка, власне, і вела перемовини щодо погроз. Це – мешканець Київської області, який, як зсувалося згодом, працює на організатора. Останній — 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити свої власні фінансові проблеми.

Учора, 12 вересня, оперативник теруправлінь стратегічних розслідувань у Тернопільській, Київській, Вінницькій областях та Києві, слідчі слідчого управління поліції в Тернопільській області за силової підтримки КОРД одночасно провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в інших володіннях, якими вони користуються, та у транспортних засобах.

Крім того, на підставі отриманих доказів організаторові та двом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Прокурори звернулися із клопотанням до суду про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи щодо встановлення місця знаходження ще одного учасника угруповання та притягнення його до відповідальності.

За вимагання та пошкодження майна фігурантам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України