Поліція Полтави встановлює обставини загибелі юнака, який випав із балкона багатоповерхівки

Published

До відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції 7 серпня, близько 22:30, надійшло повідомлення від медиків про смертельне травмування людини, яка випала із балкона сьомого поверху багатоквартирного будинку. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особу загиблого. Ним виявися 18-річний полтавець. Наразі тіло юнака направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

поліція полтави встановлює обставини загибелі юнака, який випав із балкона багатоповерхівки

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини події.

Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За інформацією Полтавського РУП та СУ ГУНП)

Like

Tags:

You may also like...