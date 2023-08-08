поліція полтави встановлює обставини загибелі юнака, який випав із балкона багатоповерхівки

До відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції 7 серпня, близько 22:30, надійшло повідомлення від медиків про смертельне травмування людини, яка випала із балкона сьомого поверху багатоквартирного будинку. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особу загиблого. Ним виявися 18-річний полтавець. Наразі тіло юнака направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини події.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУП та СУ ГУНП)