Розкрито умисне вбивство у Кремінній – двох підозрюваних взято під варту 

Кремінським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за

фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів, за попередньою змовою групою осіб (п. 7, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 21 вересня 2020 року у м. Кремінна під час спільного вживання алкогольних напоїв стався конфлікт, у ході якого двоє

22-річний та 28-річний місцеві мешканці заподіяли чоловікові численні удари та ножові поранення – із застосуванням ножа, ножиць та виделки. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям, у зв’язку з чим потерпілий помер на місці.

Після проведення комплексу слідчо-оперативних заходів, спрямованих на фіксування, збір доказової бази та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, правоохоронці затримали зловмисників по «гарячим слідам». На їхньому одязі та тілі виявлено сліди вчинення злочину.

23 вересня 2020 року вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та обрано судом запобіжний захід у вигляді

тримання під вартою.

Довідково: санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури