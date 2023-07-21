Російські окупанти вбили двох дітей на Донеччині
Двох дітей росіяни вбили у п’ятницю в селищі Дружба Торецької громади на Донеччині.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Близько третьої години дня окупанти обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив у подвір’я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям
Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – її доправили до лікарні.
“Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом”, – відзначив Кириленко. // УПTweet