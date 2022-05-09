Військові з угруповання «Схід» за добу знищили до 250 окупантів

У районі відповідальності ОТГ «Схід» російські загарбники сьогодні атакували 8 разів.

У понеділок, 9 травня, українські військові з угруповання «Схід» знищили до 250 російських окупантів і багато ворожої техніки.

Про це повідомляється на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» в Facebook.

«Сьогодні, 9 травня, в районі відповідальності ОТГ «Схід» українськими воїнами було відбито 8 атак російських фашистських військ. В результаті боїв було знищено особового складу до 250 осіб», — йдеться в повідомленні.

Також ліквідовано: 13 ворожих танків, 1 БТР, 10 БМП, 1 САУ, 2 міномети, 1 БПЛА і 6 АТТ (артилерійські тягачі).

Раніше повідомлялося, що в РФ убитих військових записують як зниклих без вісти, щоб не виплачувати компенсацію. // УНІАН