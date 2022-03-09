ГУР МО України оприлюднило список військових злочинців росії 26 загону спецпризначенців «Барс»

ГУР МО України здобуло список військових злочинців росії 26 загону спецпризначенців «Барс» росгвардії, які беруть участь в карательній операції проти мирного населення України. Це військова частина 5598 військ національної гвардії РФ, розташована у м. Казань. У складі Приволзького округу Росгвардії.



Список военных преступников 26 отряд СпН “Барс” росгвардии принимающих участие в карательных операциях против мирного населения на временно неподконтрольных территориях Украины