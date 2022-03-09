ГУР МО України оприлюднило список військових злочинців росії 26 загону спецпризначенців «Барс»
ГУР МО України здобуло список військових злочинців росії 26 загону спецпризначенців «Барс» росгвардії, які беруть участь в карательній операції проти мирного населення України. Це військова частина 5598 військ національної гвардії РФ, розташована у м. Казань. У складі Приволзького округу Росгвардії.
Список военных преступников 26 отряд СпН “Барс” росгвардии принимающих участие в карательных операциях против мирного населения на временно неподконтрольных территориях Украины
|Воинское звание
|Фамилия, имя, отчество
|Воинская часть
|м-р
|Мироненко Владислав Владимирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|м-р
|Патрушев Алексей Александрович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|м-р
|Соколов Сергей Владимирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|м-р
|Панкратов Эдуарт Валерьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|п/п-к
|Политов Вадим Владимирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|м-р юстиции
|Храмкин Дмитрий Викторович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|м-р юстиции
|Шайдулин Руслан Хайдарович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|к-н
|Иванов Сергей Сергеевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Шамыкаев Юрий Николаевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Мурадян Виталий Вячеславович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Савишников Николай Викторович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Панов Иван Николаевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Якушева Людмила Викторовна
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Мозина Татьяна Васильевна
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Фатихов Азат Азимович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|к-н
|Завгороднев Юрий Олегович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|к-н
|Дмитриев Алексей Валекнтинович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Кокорев Михаил Юрьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр
|Байгужин Улан Уралович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Шафигуллин Азат Ринатович.
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Лаптев Евгений Сергнеевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.с-т
|Гильмутдинов Рамис Раисович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Айсин Эмиль Гайджамилевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Жалмуханов Руслан Аблайханович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Харисов Айрат Ильдарович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.с-т
|Мусатов Дмитрий Александрович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.с-т
|Ахмаров Рим Муслимович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Максудов Альфред Ринатович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Иванов Роман Васильевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд.
|Исмагилов Альфред Рамильевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл. с-т
|Трусов Александр Сергеевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Крвсников Сергей Олегович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд
|Багаутдинов Артур Рустемович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Кротов Николай Викторович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Ольдяков Сергей Петрович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|л-т
|Фомин Александр.Алексеевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Федоров Александр Васильевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл-с-т
|Тимошенко Дитрий Николаевич.
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Смирнов Анатолий Васильевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Новиков Дмитрий Олегович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Большов Ррамиль Раилович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Михайлов Александр Евгеньевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Ушаков Олег Юрьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Мухамадиев Алмаз Айратович.
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд.
|Красноперов Иван Сергеевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Колпаков Владимир Николаевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Юнусов Раиль Габделлахатович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Набиев Ильгиз Мунирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Бучурлин Алексей Михайлович.
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл. с-т
|Матюков Александр Витальевич.
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Каримов Алмаз Альберотвич.
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Кириллов Олег Анатольевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд
|Матвеев максим Михайлович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Садетов Султан Серкович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|к-н
|Минеев Роман Павлович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Павлов Михаил Владимирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Камалов Алмаз Азатович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Кашапов Ильшат Салихович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Мусаткин Дмитрий Валерьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Наумов Аалександр Николаевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Казрятов Илья Ренатович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Петухов Дмитрий Владимирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст. л-т
|Нетеса Алесандр Юрьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Циколенко Виктор Владимирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Краснов Олег Нилович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Сагитов Фаяз Тагирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.с-т
|Иванов Сергей Васильевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Шиахметов Ильнур Рафикович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Петров Алексей Сергеевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Перескоков Дмитрий Анатольевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Ишмухаметов Данис Айратович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Усанов Федор Сергеевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Гурков Сергей Владимирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Измаелов Ильдар Ильдусович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|л-т
|Огурок Мансур Викторович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.л-т
|Ярошко Евгений Валерьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Кудисов Вячеслав Анатольевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Якушев Анатолий Николаевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Хабибуллин Булат Алмазович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Васильев Александр Валерьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|пр-к
|Терентьев Иван Андреевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Захарова Ольга Ильична
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Зайнуллин Артур Ильдарович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст-на
|Фомин Николай Владимирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Гарипов Наиль Миннеязович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Петров Кирил Федорович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Асхадуллин Ренат Рафикович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.с-т
|Амирханов Руслан Радикович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Гилязов Салават Расимович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд.
|Чамин Дмитрий Александрович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд
|Яруллин Ильяс Равильевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд
|Морозов Дмитрий Андреевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд
|Котловский Тимур Ильмирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.пр-к
|Абдуллин Азат Нурхатович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст.с-т
|Иванов Владимир Юрьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Фаттахов Данил Радикович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Дилмурат Уулу Дастанбек
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл. с-т
|Алибеков Роберт Даирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр
|Смирнов Артем Юрьевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр
|Шайдуллин Айдар Надирович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст. пр-к
|Мартынов Андрей Николаевич
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Дубровина Лейсан Арзинатовна
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ряд.
|Капитов Артур Викторович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Макаров Рамиль Рудольфович
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Кротова Эльвира Ильщатовна
|26 оСпН (в/ч 5598)
|мл.с-т
|Еремина Валерия Владимировна
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ст-на
|Бельтюкова Ирина Юрьевна
|26 оСпН (в/ч 5598)
|ефр.
|Карманова Ирина Андреевна
|26 оСпН (в/ч 5598)
|с-т
|Хабибуллин Марат Алмазович
|26 оСпН (в/ч 5598)