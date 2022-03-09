ГУР МО України оприлюднило список військових злочинців росії 26 загону спецпризначенців «Барс»

ГУР МО України здобуло список військових злочинців росії 26 загону спецпризначенців «Барс» росгвардії, які беруть участь в карательній операції проти мирного населення України. Це військова частина 5598 військ національної гвардії РФ, розташована у м. Казань. У складі Приволзького округу Росгвардії.

Список военных преступников 26 отряд СпН “Барс” росгвардии принимающих участие в карательных операциях против мирного населения на временно неподконтрольных территориях Украины

Емблема орків

Емблема орків

 

Воинское звание Фамилия, имя, отчество Воинская часть
м-р Мироненко Владислав Владимирович 26 оСпН (в/ч 5598)
м-р Патрушев Алексей Александрович 26 оСпН (в/ч 5598)
м-р Соколов Сергей Владимирович 26 оСпН (в/ч 5598)
м-р Панкратов Эдуарт Валерьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
п/п-к Политов Вадим Владимирович 26 оСпН (в/ч 5598)
м-р юстиции Храмкин Дмитрий Викторович 26 оСпН (в/ч 5598)
м-р юстиции Шайдулин Руслан Хайдарович 26 оСпН (в/ч 5598)
к-н Иванов Сергей Сергеевич 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Шамыкаев Юрий Николаевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Мурадян Виталий Вячеславович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Савишников Николай Викторович 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Панов Иван Николаевич 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Якушева Людмила Викторовна 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Мозина Татьяна Васильевна 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Фатихов Азат Азимович 26 оСпН (в/ч 5598)
к-н Завгороднев Юрий Олегович 26 оСпН (в/ч 5598)
к-н Дмитриев Алексей Валекнтинович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Кокорев Михаил Юрьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр Байгужин Улан Уралович 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Шафигуллин Азат Ринатович. 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Лаптев Евгений Сергнеевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.с-т Гильмутдинов Рамис Раисович 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Айсин Эмиль Гайджамилевич 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Жалмуханов Руслан Аблайханович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Харисов Айрат Ильдарович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.с-т Мусатов Дмитрий Александрович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.с-т Ахмаров Рим Муслимович 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Максудов Альфред Ринатович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Иванов Роман Васильевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд. Исмагилов Альфред Рамильевич 26 оСпН (в/ч 5598)
мл. с-т Трусов Александр Сергеевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Крвсников Сергей Олегович 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд Багаутдинов Артур Рустемович 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Кротов Николай Викторович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Ольдяков Сергей Петрович 26 оСпН (в/ч 5598)
л-т Фомин Александр.Алексеевич 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Федоров Александр Васильевич 26 оСпН (в/ч 5598)
мл-с-т Тимошенко Дитрий Николаевич. 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Смирнов Анатолий Васильевич 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Новиков Дмитрий Олегович 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Большов Ррамиль Раилович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Михайлов Александр Евгеньевич 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Ушаков Олег Юрьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Мухамадиев Алмаз Айратович. 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд. Красноперов Иван Сергеевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Колпаков Владимир Николаевич 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Юнусов Раиль Габделлахатович 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Набиев Ильгиз Мунирович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Бучурлин Алексей Михайлович. 26 оСпН (в/ч 5598)
мл. с-т Матюков Александр Витальевич. 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Каримов Алмаз Альберотвич. 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Кириллов Олег Анатольевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд Матвеев максим Михайлович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Садетов Султан Серкович 26 оСпН (в/ч 5598)
к-н Минеев Роман Павлович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Павлов Михаил Владимирович 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Камалов Алмаз Азатович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Кашапов Ильшат Салихович 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Мусаткин Дмитрий Валерьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Наумов Аалександр Николаевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Казрятов Илья Ренатович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Петухов Дмитрий Владимирович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст. л-т Нетеса Алесандр Юрьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Циколенко Виктор Владимирович 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Краснов Олег Нилович 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Сагитов Фаяз Тагирович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.с-т Иванов Сергей Васильевич 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Шиахметов Ильнур Рафикович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Петров Алексей Сергеевич 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Перескоков Дмитрий Анатольевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Ишмухаметов Данис Айратович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Усанов Федор Сергеевич 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Гурков Сергей Владимирович 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Измаелов Ильдар Ильдусович 26 оСпН (в/ч 5598)
л-т Огурок Мансур Викторович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.л-т Ярошко Евгений Валерьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Кудисов Вячеслав Анатольевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Якушев Анатолий Николаевич 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Хабибуллин Булат Алмазович 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Васильев Александр Валерьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
пр-к Терентьев Иван Андреевич 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Захарова Ольга Ильична 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Зайнуллин Артур Ильдарович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст-на Фомин Николай Владимирович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Гарипов Наиль Миннеязович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Петров Кирил Федорович 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Асхадуллин Ренат Рафикович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.с-т Амирханов Руслан Радикович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Гилязов Салават Расимович 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд. Чамин Дмитрий Александрович 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд Яруллин Ильяс Равильевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд Морозов Дмитрий Андреевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд Котловский Тимур Ильмирович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.пр-к Абдуллин Азат Нурхатович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст.с-т Иванов Владимир Юрьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Фаттахов Данил Радикович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Дилмурат Уулу Дастанбек 26 оСпН (в/ч 5598)
мл. с-т Алибеков Роберт Даирович 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр Смирнов Артем Юрьевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр Шайдуллин Айдар Надирович 26 оСпН (в/ч 5598)
ст. пр-к Мартынов Андрей Николаевич 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Дубровина Лейсан Арзинатовна 26 оСпН (в/ч 5598)
ряд. Капитов Артур Викторович 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Макаров Рамиль Рудольфович 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Кротова Эльвира Ильщатовна 26 оСпН (в/ч 5598)
мл.с-т Еремина Валерия Владимировна 26 оСпН (в/ч 5598)
ст-на Бельтюкова Ирина Юрьевна 26 оСпН (в/ч 5598)
ефр. Карманова Ирина Андреевна 26 оСпН (в/ч 5598)
с-т Хабибуллин Марат Алмазович 26 оСпН (в/ч 5598)
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