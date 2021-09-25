Минские партизаны сегодня утром атаковали базу ОМОНа в Минске — с воздуха были сброшены канистры с бензином

По информации телеграм-канала «Буслы ляцяць» партизаны дронами якобы атаковали базу ОМОНа в Уручье: прямо на территорию «силовиков» с воздуха были сброшены канистры с бензином.

«Группа «Чорны Бусел» осуществила сброс с большой высоты двух 5л емкостей с зажигательной смесью. Интервал — около 20 секунд. Попадание в цель сопровождалось громкими хлопками и вспышками. В соседних омоновских домах проснулось всё змеиное кубло.

Стрелками на карте обозначены попадания.

Хваленое луковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район.

Все ведомственные объекты МВД, недвижимость, автомобили карателей являются потенциальными целями следующих акций. Настоятельно рекомендуем не парковать личный автотранспорт в районе таких объектов. Объект: база ОМОН,ул. Героев 120й дивизии, Минск.» — говорится в сообщении.