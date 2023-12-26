У Повітряних силах заперечили заяву РФ про знищення українських Су-24 під час атаки на Феодосію

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення двох українських літаків Су-24 під час атаки на російський великий десантний корабель “Новочеркаськ” у тимчасово окупованій Феодосії. У Повітряних силах ЗСУ заперечили таку інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода .

“Звісно, що не підтверджую. Вони ж кожного дня знищують по п’ять наших літаків у себе у зведеннях. Тому жодних варіантів – тут вірити не потрібно”, – сказав Ігнат.

Він додав, що Су-24М – це літаки бригади тактичної авіації, їхнє місце дислокації у Старокостянтинові.

“Зрозуміло, що зараз авіація не сидить вдома, зараз авіація на оперативних аеродромах виконує ті бойові завдання. Звісно, що Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації. Пакет літаків вони знищують у себе у зведеннях. Це не те щоб якісь ЗМІ писали чи Телеграм-канали, а це офіційні їхні зведення, фейкові. Там у місяць виходить весь бойовий склад авіації. Попри те, вони почали вже F-16 знищувати. Тому вірити російським заявам про якісь там знищені літаки, не варто», – зазначив речник.

Відповідаючи на питання, чи міг уражений російський корабель використовуватися для перевезення зброї, Ігнат наголосив, що “вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного”.

“Це детонація боєприпасів, великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки й озброєння, так і для особового складу. Він тому і називається десантний, щоби навантажити свої відсіки та переміститися швидше від одного берега на другий, – сказав він.

За словами речника, цей корабель міг використовуватися для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку. Також міг перевозити у Феодосію чи інші порти боєприпаси, зокрема і “Шахеди”.

“Ворог атакує постійно “Шахедами” і знищення великої партії, будемо сподіватися, що це велика партія, може дати нам певний карт-бланш, як то кажуть”, – зазначив Ігнат.

Щодо того, наскільки складна і небезпечна така операція для Повітряних сил, він зауважив, що в російських сил “є дуже серйозне ППО”.

Ураження корабля “Новочеркаськ”

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ “Новочеркаськ” у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що було знищено великий десантний корабель “Новочеркаськ”.

У російському Міноборони підтвердили ураження їхнього великого десантного корабля “Новочеркаськ”. Щоправда, там дофантазували, що буцімто засобами ППО “було знищено два українські літаки Су-24”, які здійснювали пуск авіаційних ракет