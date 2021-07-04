На Донбасі загинув начмед батальйону Юрій Письменний

Від початку доби російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами позицій Об’єднаних сил на Донбасі загинув український військовий. Він отримав несумісні із життям поранення, повідомляє пресцентр ООС.

На сторінці проєкту MedStar Медевак ПДМШ у фейсбуці повідомляють, що сьогодні загинув медик Юрій Письменний.

«Сьогодні при виконанні обов’язків із захисту Батьківщини, на фронті загинув наш побратим Письменний Юрій Васильович. Юра був членом великої родини ПДМШ, їздив в ротації, де рятував життя поранених захисників України. А потім підписав контракт з ЗСУ, де став начальником медичної служби батальйону. Сьогодні підступний ворог обірвав життя нашого побратима…», — сказано в повідомленні.

Загалом від початку доби зафіксовані п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

«Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого», — сказано у вечірньому зведенні.

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь. // LB.ua