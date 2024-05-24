Російський удар по харківській друкарні знищив 40% потужностей книгодрукування України. Може виникнути проблема з підручниками

Росіяни поцілили в цех підприємства.

Унаслідок російського удару по харківській друкарні Україна втратила близько 40% друкарських потужностей, що призведе до проблеми з цьогорічними підручниками й іншою навчальною літературою. На підприємстві згоріли дитячі книжки, посібники та підручники. Виробничий комплекс підприємства зруйновано.

Цей цех побудували лише чотири роки тому. Унаслідок удару в ньому загинули всі співробітники, які перебували за своїм устаткуванням, йдеться у опублікованому президентом відео з друкарні.

“Всі співробітники, які були за своїми машиноцентрами, загинули миттєво”, – сказала одна з працівниць.

Жінка розповіла, що після “прильотів” вони з колегами намагалися встигнути передати поранених машинам швидкої допомоги, оскільки невідомо, коли ворог вдарить наступного разу. Друкарня була не першою ціллю, по якій Росія вдарила того дня.

“Ми допоможемо. Я зрозумів завдання для нас. Ми знайдемо гроші”, – пообіцяв президент.