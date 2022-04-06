СБУ нейтралізувала мережу ворожих коригувальників і колаборанта, який готував «списки» на знищення українців

Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки в ході спецоперацій у різних регіонах України ліквідувала нові агентурні мережі окупантів і документує злочини колишніх посадовців місцевого самоврядування на сході, які співпрацюють з ворогом.

У Дніпропетровській області:

Викрито агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об’єктів регіону і військових частин.

Їхні координати він передавав російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку і близького родича, який проживає на території тимчасово окупованої Донеччини.

Отриману інформацію ворог використовував для ракетних обстрілів по території Дніпропетровщини.

Співробітники СБУ затримали агента під час збору даних стосовно військового об’єкту, по якому окупанти планували здійснити ракетний удар.

У Сумах:

Агентом спецслужб РФ виявився голова однієї з міських громадських організацій.

Колаборант намагався передати окупантам списки з установчими даними українських патріотів, у тому числі бійців місцевої Тероборони.

Отримані відомості окупанти планували використати для викрадення, катування та вбивства українців, придушення національного супротиву на території регіону.

Спецпризначенці СБУ затримали зрадника на спробі виконання завдання агресорів.

На Донеччині:

Затримано ще двох ворожих інформаторів. Вони збирали дані щодо місць дислокації та переміщення українських військ з прив’язкою до місцевості.

Отриману інформацію, передавали своїм кураторам через меседжери.

Встановлено, що одним із «зв’язкових» агентури загарбників був так званий «депутат народної ради ДНР».

Крім того, СБУ продовжує документувати злочинну діяльність колаборантів на тимчасово окупованій території нашої держави. Серед них – експосадовці органів місцевого самоврядування на сході України.

Зокрема, на бік ворога перейшов колишній керівник Станично-Луганської селищної громади. Встановлено, що зрадник сприяє встановленню на території району окупаційного режиму та проведенню так званої «паспортизації ЛНР».

Він також організовує незаконне переоформлення об’єктів критичної інфраструктури на користь російських агресорів.

За це колаборанту «гарантували» призначення «головою Станично-Луганської районної адміністрації ЛНР».

Співробітники СБУ документують і злочини так званого «голови Волноваської міської ради ДНР» та одного з місцевих депутатів ОПЗЖ, який очолив «Вольненську сільраду» при окупаційній адміністрації РФ.

Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України