Українцям до кінця травня знову підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх

Рішення про підвищення тарифу на світло буде ухвалено урядом до кінця травня. Але, ймовірно, підвищення не буде однаковим для всіх, а буде залежати від рівня споживання електрики.

Про це на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна.

“Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня… Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії“, – сказав міністр народним депутатам.