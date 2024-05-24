Українцям до кінця травня знову підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх
Рішення про підвищення тарифу на світло буде ухвалено урядом до кінця травня. Але, ймовірно, підвищення не буде однаковим для всіх, а буде залежати від рівня споживання електрики.
Про це на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна.
Як пояснив Галущенко, сьогодні тариф на світло для населення не покриває собівартості виробництва електроенергії. А такі компанії, як “Енергоатом” та “Укргідроенерго”, виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення.
Підвищення тарифу на світло
Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на світло для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З того часу тариф не переглядався, але це питання з’явилося на порядку денному після російських ударів по українській енергетиці цієї весни.
В результаті кількох масованих ударів росіяни знищили кілька великих ТЕС та ТЕЦ. Також з ладу було виведено Дніпровську ГЕС. Як пояснювали в Міненерго, тариф на світло хочуть підвищити, щоб отримати додаткові кошти на ремонт та відновлення енергооб’єктів України.