Как расширить словарный запас ребенка нескольких лет

Младенец сообщает о своих потребностях с помощью крика и жестов, малыши постарше используют все более изощренные техники общения и описания явлений с течением времени. Разумеется, речь идет о лингвистическом сообщении, в основе которого лежит так называемая «лексическая сеть», а значит, и словарный запас. Как пополнить словарный запас ребенка?

Большой словарный запас — основа хорошего общения. Эффективное выражение мыслей, общение и, наконец, описание существующих в мире явлений — все это неотъемлемый элемент правильно функционирующего человека, отмечают специалисты компании «Етвое».

Книга для развития словарного запаса и творческих навыков Веселые занималки для детей 2+ Африка . Фото: etvoe.com.ua

Ребенок с раннего возраста выполняет те задания, которые характерны для данного этапа развития пути. В какой-то момент он использует слова, то есть лексический ресурс.

Как развивается словарный запас ребенка?

С первых лет жизни мужчина проходит этапы развития своего словарного запаса — годовалый ребенок начинает говорить первые слова, двух- , трехлетний использует от нескольких десятков до даже нескольких сотен слов, которые он начинает эффективно комбинировать в короткие, а со временем — в более длинные предложения.

Легко заметить, что чем богаче словарный запас, тем эффективнее ребенок общается, познает мир, быстрее учится и легче формирует когнитивные способности. Поэтому стоит предпринять действия, которые будут развивать и обогащать словарь ребенка.

Способы пополнить словарный запас вашего ребенка

В случае с младенцами очень важно как можно больше говорить о занятиях, предметах. Стоит, например, показать предмет, подарить ребенку. На этом этапе не менее важны звуки — приучить ребенка, например, к звуку «щелчков клавиш» на клавиатуре, в сочетании со звукоподражательным выражением «колокольчики», «колокольчики», звуком стиральной машины или звуками животных, относящиеся к выражению, например, «гав», «мяу-мяу», «ко-ко».

Кроме того, в детском мире звуков и языка желательно пение песен (предпочтительно, песни поют самые близкие члены семьи, потому что это часто является элементом успокоения для ребенка и укрепляет чувство безопасности).

Не менее важным видом деятельности является направление сообщений младенцу, а также «беседа», в которой роль собеседников берет на себя один человек (например, родитель).

Малыш также «чувствителен» к интонациям, часто его реакции (радость, грусть, злость) тесно связаны с мелодикой чужой речи. Поэтому при разговоре с ребенком стоит «перерисовать» мелодическую линию (что большинство взрослых делают интуитивно по отношению к ребенку, избегая при этом слов-паразитов. Кроме того, богатая мимика и жесты улучшат процесс общения.

Способы пополнить словарный запас дошкольника

Для детей постарше развитие словарного запаса также может принимать форму попеременной игры или выполнения «заданий». Здесь будут полезны учебные книги, красочные картинки (например, изображения животных, фруктов, овощей, людей, цветов и т. д.).

Затем ребенок вначале, пассивно указывая на определенные картинки, изучает словарный запас в активной форме (помимо понимания, он также начинает использовать определенные слова в повседневной языковой деятельности).

Может быть много игр, расширяющих словарный запас — от тех, которые состоят из пении слогов, песен и изучении звукоподражательных выражений, до упражнений с абстрактным мышлением или на скорость реакции. Обучение происходит в основном через игру и так называемый «взрослый» подход к ребенку, т.е. отношение к нему как к зрелому и полностью осознанному участнику взаимодействия.

Действия, которые эффективно расширяют словарный запас, а также улучшают социальные и коммуникативные навыки ребенка, представляют собой диалоговые игры, основанные на ролевых играх (например, вы можете использовать куклы, которые «разговаривают» друг с другом, выдавая себя за некоторых персонажей).

У детей младшего возраста эту форму игры можно реализовать, например, играя с пластиковыми столовыми приборами и куклами / плюшевыми мишками («кормление» игрушек и произнесение выражений, характерных для данной ситуации).