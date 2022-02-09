Незаконне позбавлення волі під приводом реабілітації: на Прикарпатті викрили організовану групу

Масштабну спецоперацію зі звільнення тридцяти незаконно утримуваних осіб правоохоронці провели в Івано-Франківську та приміському до обласного центра селі. У результаті поліцейські викрили й затримали організатора та трьох його спільників.

8 лютого працівники міграційної поліції за співпраці з оперативниками карного розшуку обласної поліції, слідчими та оперативниками Івано-Франківського районного управління поліції, за силової підтримки бійців КОРД та РПОП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та окружної прокуратури міста Івано-Франківськ, викрили організовану злочинну групу, яка понад рік організовувала та забезпечувала діяльність реабілітаційних центрів, де нібито проходили курс лікування нарко- та алкозалежні особи. Натомість замість медичної терапії люди опинилися в умовах позбавлення волі, також до них застосовували психологічне і фізичне насильство.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили та затримали 33-річного організатора, двох 30-річних і одного 32-річного співучасників організованої злочинної групи, які є мешканцями Івано-Франківська. Фігуранти, прикриваючись громадською організацією, налагодили роботу так званого реабілітаційного центру у цокольних приміщеннях. Пацієнтами цього закладу ставали громадяни, близькі родичі яких були введені в оману рекламними оголошеннями правопорушників. Вартість «лікування» на місяць становила від 7 до 10 тисяч гривень. В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки і вилучили ряд речових доказів. На момент проведення слідчих дій у двох центрах перебували громадяни віком від 18 до 65 років. Частина з них уже написали заяви до поліції та перебувають у статусі потерпілих.

Слідчі затримали чотирьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за вчинення злочину згідно з ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини організованою злочинною групою) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Невдовзі слідчі повідомлять затриманим про підозру, а суд обере запобіжний захід.

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочину. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини