У новому пакеті допомоги США нададуть Україні дрони-камікадзе Phoenix Ghost

Також Україна отримає інше озброєння та боєприпаси.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів.

Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

Новий пакет військової допомоги Україні включає:

4 HIMARS та ракети до них

36,000 снарядів до артилерії

Протитанкове озброєння

580 дронів-камікадзе Phoenix Ghost

Як також повідомив Джон Кірбі, Україна зараз має понад 20 ракетних систем великої дальності. Серед них 16 систем HIMARS, наданих США, та системи, надані іншими країнами.

Нагадаємо, Великобританія надішле Україні ще більше озброєння, зокрема безпілотників та протитанкових комплексів. Артилерійських знарядь українцям поставлять кілька десятків, а протитанкової зброї – 1600 одиниць. // LB.ua