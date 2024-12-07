ГУР: третину російських НПЗ пошкоджено або уражено

Третина об’єктів паливного сектору РФ уражена або пошкоджена внаслідок спецоперацій українських захисників. Йдеться про об’єкти, які постачають паливо окупаційним військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в інтерв’ю ЦПД.

“Є статистика, є відкриті дані. Третина (об’єктів в РФ, – ред.) тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми”, – сказав Юсов.