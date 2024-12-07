ГУР: третину російських НПЗ пошкоджено або уражено
Третина об’єктів паливного сектору РФ уражена або пошкоджена внаслідок спецоперацій українських захисників. Йдеться про об’єкти, які постачають паливо окупаційним військам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в інтерв’ю ЦПД.
Представник ГУР нагадав про обмеження імпорту паливно-мастильних матеріалів в РФ, що свідчить, що ворог відчуває наслідки атак та санкцій.
Юсов наголосив, що говорячи про атаки, йдеться не про цивільні об’єкти. Мова йде про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України.