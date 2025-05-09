Залучив до будівництва власного будинку військовослужбовців – у Хмельницькому затримали проректора військового вишу

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру проректору військової академії за фактом перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України).

За даними слідства, заступник ректора з матеріального забезпечення з грудня 2024 року залучав щонайменше п’ятьох підлеглих до будівництва власного будинку на земельній ділянці у Хмельницьку. Замість несення військової служби та виконання службових обов’язків військовослужбовці працювали на будівництві та отримували грошове забезпечення, виплату якого забезпечував для них підозрюваний. Сума збитків сягнула щонайменше 400 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у його помешканні виявлено майно із інвентаризаційними номерами академії, серед яких будівельні матеріали, меблі, побутова техніка та інші речові докази.

Підозрюваному обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Вживаються заходи для відшкодування завданої державі матеріальної шкоди. Триває встановлення всього кола ймовірно причетних осіб.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у Хмельницькому, оперативний супровід – ГВВБ «Центр» ДПСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону