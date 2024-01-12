Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва

Передбачається, що він оголосить про надання Україні 2,5 млрд. фунтів.

Про це британський прем’єр повідомив у соцмережі X, передає “Європейська правда”:

“Я в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Звертаюсь до всіх українців, Британія з вами – стільки, скільки буде потрібно”.

I am in Ukraine to deliver a simple message. Our support cannot and will not falter. To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

Сунак також опублікував фото з української столиці.

У Києві Сунак оголосить про надання Україні 2,5 млрд фунтів (понад 3 млрд доларів) військової підтримки протягом наступного фінансового року.

Пакет допомоги, передбачений на наступний фінансовий рік, який стартує у квітні, включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Близько 200 млн фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії.

Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни.

Також буде підписана угода про двосторонні “гарантії безпеки” для України з боку Британії

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон в останньому інтерв’ю говорив, що очікує виділення на допомогу Україні зброєю не менше, ніж було в останні два роки.