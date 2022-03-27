Зеленський дав інтерв’ю росЗМІ, «Роскомпозор» одразу заборонив його публікацію (відео)

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання представників російських ЗМІ з YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видань «Коммерсантъ» і «Новая Газета».

Роскомнагляд одразу заборонив його.

Відеоверсія розмови

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Тимчасом Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв’ю із Зеленським

«Низка російських ЗМІ, у тому числі іноземні ЗМІ, які виступають в якості іноземних агентів, взяли інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв’ю. Для встановлення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування щодо ЗМІ, в яких було проведено інтерв’ю, розпочато перевірку», – йдеться у повідомленні відомства. // LB.ua