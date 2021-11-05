Зеленский подписал скандальный закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

“Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780 — ІХ “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ направлен для официального опубликования.

Сообщается, что документ был разработан на выполнение ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечение реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

“Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки богатейших. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году”, — отметил Зеленский.

В ОПУ сообщают, что антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.

Устанавливаются четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно соответствующее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) Участвует в политической жизни;

2) Оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) Является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины “О защите экономической конкуренции” и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение;

4) Подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Обязанность представления декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависят судьба общества или государственные решения.

Кроме того, закон дает крупному бизнесу достаточное время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

Глава государства напомнил, что принятию антиолигархического закона оказывали сопротивление десятки влиятельных лиц, зависящих от олигархов.

«Сопротивление было. Дальше будет еще больше сопротивления от тех, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта, кроме демонтажа олигархической системы, быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу”, — отметил Зеленский.

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Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!» ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных правок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений — от нардепов от “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы — За жизнь” — об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 оОктября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.

Впоследствии в «Слуге народа» заявили, что в Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах.

Оборонный комитет, являющийся главным для рассмотрения законопроекта, должен был 22 октября собраться для рассмотрения вопроса. Председатель ВР Руслан Стефанчук заявлял, что подпишет документ, если по итогам этого заседания выяснится, что замечания до того, как был принят законопроект, “несущественны”. Если же нет-должно быть применено ст. 131 Регламента ВР. И Комитет ВР рекомендовал переголосовать три поправки в законе об олигархах.