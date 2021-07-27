Зеленський звільнив Хомчака і призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного

На посаду нового головнокомандувача ЗСУ замість Руслана Хомчака призначили генерал-майора, командувача військами оперативного командування Північ Валерія Залужного.

Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

Валерій Залужний є генерал-майором. Родом він із Житомирської області з міста Новоград-Волинський. З грудня 2019 року Залужний був командувачем військами оперативного командування Північ.

У 2018 році Валерій Залужний був начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ, першим заступником командувача об’єднаних сил.

Крім того, свого часу він обіймав посаду першого заступника командувача військ оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України.

У 2009-2012 роках Валерій Залужний був командиром 51-ї окремої механізованої бригади, а у 2007-2009 роках – командиром 24-ї окремої механізованої бригади.

Відставка Хомчака

27 липня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку.

За його словами, це було рішенням Володимира Зеленського. Такий крок він пояснив тим, що хоче бачити ефективну взаємодію між Міністерством оборони та Збройними силами, якої наразі немає. // ФАКТИ