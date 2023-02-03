Зеленський, Мішель і фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою за підсумками саміту Україна-ЄС

Євросоюз підтвердив свою прихильність до подальшого поглиблення відносин з Україною.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і Президент України Володимир Зеленський виступили зі спільною заявою за підсумками саміту Україна-ЄС.

Текст заяви опубліковано на сайті Євроради.

Як ідеться у спільному документів, Євросоюз підтвердив свою прихильність до подальшого поглиблення відносин з Україною.

“Угода про асоціацію між Україною та ЄС була і залишається вкрай важливою для полегшення та просування подальшої інтеграції України з ЄС. У ЄС нагадали про рішення Ради Європи визнати європейську перспективу України та надати Україні статусу країни-кандидата. ЄС підтвердив своє зобов’язання підтримувати подальшу європейську інтеграцію України. ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови, зазначені у висновку Комісії, будуть повністю виконані”, – йдеться в заяві.

Блок визнав значні зусилля, які Україна продемонструвала в останні місяці, й закликав продовжувати йти цим шляхом і виконувати умови, зазначені в пропозиціях Комісії, аби просунутися до майбутнього членства в ЄС.

У ЄС проаналізували основні реформи, які впроваджує наша держава, та висловили готовність надати підтримку в цьому напрямку.

Також сторони торкнулися теми російського вторгнення. У ЄС наголосили, що ніколи не визнають будь-які спроби незаконної анексії українських територій і закликали Росію звільнити захоплені землі.

Також Євросоюз надаватиме підтримку розслідуванню Міжнародного кримінального суду російської агресії.

У заяві йдеться і про посилення колективного тиску на країну-агресора через санкції та підтримку формули миру, запропонованої Зеленським.

“ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності. На сьогоднішній день Росія не виявила справжньої готовності до справедливого та сталого миру. Ми висловили підтримку формулі миру Президента Зеленського та готовність активно працювати з Україною над мирним планом із 10 пунктів. У зв’язку з цим ми підтримуємо ідею проведення саміту “Формула миру” з метою запуску її реалізації”, – йдеться в документі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нині заявив, що Україна не втратить жодного дня в роботі для зближення з Євросоюзом. // LB.ua