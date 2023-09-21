Зеленський на зустрічі з сенаторами США – якщо Україна не отримає допомогу, то програє війну

Опісля Президент зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіним.

Президент Володимир Зеленський 21 вересня провів зустріч з американськими сенаторами та лідерами палати представників щодо оборонної допомоги Україні, передає Reuters.

Зокрема, глава держави зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Хакімом Джефрісом.

Після зустрічі Зеленський зазначив у коментарі журналістам у Капітолії, що “у нас був відмінний діалог”.

Президент сказав сенаторам, що військова допомога Україні має вирішальне значення для зусиль нашої держави у боротьбі з російською агресією, розповів за підсумками зустрічі лідер демократичної більшості Чак Шумер.

“Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну”, – процитував Зеленського Шумер.

Сенатор зазначив, що сказав членам Конгресу, що “просто зараз ця мужня людина перебуває в центрі демократії та свободи, і моє послання президенту Зеленському та моїм колегам було простим — Америка завжди має підтримувати наших друзів у всьому світі, зокрема й людей. України”, передає CNN.

Конгрес має визначити крайній термін для ухвалення законопроєкту про фінансування до кінця наступного тижня. Шумер сказав, що “цілком очевидно”, що якщо відбудеться призупинення роботи уряду або буде вжито тимчасового заходу, який не включає допомогу Україні, “збитки, які можуть бути завдані українській кампанії, будуть руйнівними”.

Лідер демократичної більшості наголосив, що підтримка Києва – це більше, ніж просто допомога українському народу. Шумер розкритикував деяких консервативних республіканців за протидію допомоги Україні.

“Як нагадав нам президент Зеленський, йдеться також і про американську безпеку, тому що Путін, який переміг, буде натхненним Путіним”, — додав Шумер.

Президент поінформував учасників зустрічі про ситуацію на полі бою. Також ішлося про першочергові оборонні потреби України й посилення спроможностей української ППО, особливо напередодні зимового періоду, йдеться на сайті глави держави.

Президент наголосив, що перемога України буде гарантією того, що ні Росія, ні будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ.

“І, щоб перемогти, ми повинні бути разом. І перемагати разом. Ми розраховуємо на вас, на вашу постійну підтримку”, – сказав Зеленський.

Республіканець Мітч Макконнелл сказав, що “американська підтримка України – це не благодійність”, а “інвестиції у наші власні інтереси”.

“Погіршення військової могутності Росії допомагає стримувати нашого головного стратегічного супротивника, Китай”, – додав МакКоннелл.

Сенатор також заявив, що радий, що “наші колеги отримали можливість почути його (Зеленського – Ред.) із перших рук та поставити питання щодо стану контрнаступу України”.