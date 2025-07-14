Зеленський підтвердив призначення Шмигаля міністром оборони

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що рекомендує депутатам ухвалити кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

“Саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України”, – зауважив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він закликав уряд швидко провести аудит всіх домовленостей з партнерами щоб визначити ті напрямки, які потребують активізації. // Дзеркало тижня