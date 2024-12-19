Англійською для характеристики російського диктатора було використано слово Dumbass.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна влаштувати “високотехнологічну дуель зі США” під час ракетних ударів по Києву.

“Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довбойоб”, – йдеться у повідомленні на сторінці Зеленського у соцмережі Х.

Англійською для характеристики розумових та моральних якостей російського диктатора було використано слово Dumbass.

Фото: Скріншот Зеленський про Путіна: “Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довбойоб”

Раніше сьогодні під час своєї прямої лінії президент РФ Путін викликав США на “високотехнологічну дуель”. Він заявив, що її суть полягатиме в тому, що Росія може вдарити ракетою, яку називає “Орешник”, по Києву, а західні системи ППО спробують її збити.

Після цього президент Володимир Зеленський назвав неадекватними заяви Путіна про “високотехнологічну дуель зі США” під час ракетних ударів по Києву.