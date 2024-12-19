Зеленський про Путіна: «Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довбойоб»
Англійською для характеристики російського диктатора було використано слово Dumbass.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна влаштувати “високотехнологічну дуель зі США” під час ракетних ударів по Києву.
“Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довбойоб”, – йдеться у повідомленні на сторінці Зеленського у соцмережі Х.
Англійською для характеристики розумових та моральних якостей російського диктатора було використано слово Dumbass.
Зеленський про Путіна: “Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довбойоб”
- Раніше сьогодні під час своєї прямої лінії президент РФ Путін викликав США на “високотехнологічну дуель”. Він заявив, що її суть полягатиме в тому, що Росія може вдарити ракетою, яку називає “Орешник”, по Києву, а західні системи ППО спробують її збити.
- Після цього президент Володимир Зеленський назвав неадекватними заяви Путіна про “високотехнологічну дуель зі США” під час ракетних ударів по Києву.
- 17 листопада стало відомо, що президент США Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії.
- Вранці 21 листопада росіяни вчергове атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Згодом Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.
- Ввечері того ж дня Путін заявив, що Росія випустила по Україні “експериментальну балістичну ракету “Орешник”, яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.
- В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
- За даними Міноборони Британії, Росія може мати лише кілька ракет “Орешник”, які ще не надійшли у серійне виробництво.