Бюджет-2021: когда и на сколько вырастут пенсии

Благодаря повышению минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен пенсии с 1 января 2021 года вырастут на 300 грн — до 2400 грн, повышение будет касаться тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин.

Об этом говорится в статье ЭП.

«Несмотря на дефицит Пенсионного фонда (в 2021 году запланирован на уровне 195 млрд грн), власть не отказалась от заигрывания с электоратом. Еще за месяц до октябрьских местных выборов был анонсирован поэтапный рост пенсий в течение всего следующего года.

Первый — уже с 1 января. Благодаря повышению минимальной заработной платы с 5 тыс грн до 6 тыс грн пенсии вырастут на 300 грн — до 2400 грн, с декабря — до 2600 грн. Повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин», — говорится в материале.

Отмечается, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. А в апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с июля, государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Кроме этого, такие граждане будут получать не менее 2500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Граждане старше 80 лет будут получать дополнительно до 500 грн. А минимальная пенсия для них составит 2600 грн.

При этом, минимальная пенсия, которую будут получать украинцы, с декабря 2021 года вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.