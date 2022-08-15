Зеленський провів перестановки начальників СБУ в областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ у Києві та області, а також у Львівській і Тернопільській областях.

Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідні укази на сайті глави держави.

Президент звільнив:

• Сергія Заяця з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області;

• Артема Бондаренка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області;

• Юрія Борейчука з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Ексголову Управління СБУ у Львівській області Артема Бондаренка президент призначив начальником Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо

19 липня Володимир Зеленський звільнив очільників Служби безпеки України п’яти областей – Сумської, Полтавської, Закарпатської, Житомирської та Дніпропетровської, а також заступника голови СБУ Володимира Горбенка.