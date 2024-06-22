США і Китай провели перші за п’ять років неофіційні ядерні переговори

Сполучені Штати та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї вперше за п’ять років, згідно з даними двох американських делегатів, які були присутні.

Про це повідомляє Reuters.

Американські співрозмовники висловили занепокоєння, що Китай може застосувати або погрожувати застосувати ядерну зброю, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню. Китайські представники запевнили американських колег, що не вдаватимуться до погроз.

Зауважимо, що Китай розглядає демократично керований острів як свою територію, а уряд у Тайбеї відкидає це твердження.

“Вони сказали американській стороні, що вони абсолютно впевнені в тому, що здатні перемогти в звичайній боротьбі за Тайвань без використання ядерної зброї”, — сказав учений Девід Санторо, американський організатор переговорів Track Two.

Такі дискусії не можуть замінити офіційні переговори, “які вимагають від учасників авторитетних висловлювань з питань, які часто дуже розділені в (китайських) урядових колах”, сказав представник Держдепартаменту США.

Неформальні дискусії між державами, що володіють ядерною зброєю, відбулися, коли США та Китай мали суперечки щодо основних економічних та геополітичних питань, а лідери у Вашингтоні та Пекіні звинувачували один одного в недобросовісності. // Букви