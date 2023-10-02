Німеччина надає Україні нову партію допомоги

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Серед іншого, Україна отримає всюдиходи, мостоукладач та іншу техніку.

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії допомоги.

Німеччина оголосила про надання Україні нової партії допомоги

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Зокрема, Україна отримає від Німеччини:

  • 14 всюдиходів Bandvagn 206;
  • мостоукладач Biber;
  • 2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
  • 7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
  • 21 автомобіль для охорони кордону;
  • радіостанції для танків Leopard;
  • 99 терміналів супутникового звʼязку;
  • комплект запчастин до БпЛА Vector;
  • 20 тис. захисних окулярів;
  • 239 криптофонів;
  • 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
  • 1 202 інфузійних насосів.
Як раніше повідомлялось, за дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро. // LB.ua
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