Німеччина надає Україні нову партію допомоги
Серед іншого, Україна отримає всюдиходи, мостоукладач та іншу техніку.
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії допомоги.
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.
Зокрема, Україна отримає від Німеччини:
- 14 всюдиходів Bandvagn 206;
- мостоукладач Biber;
- 2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
- 7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
- 21 автомобіль для охорони кордону;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового звʼязку;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 тис. захисних окулярів;
- 239 криптофонів;
- 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
- 1 202 інфузійних насосів.