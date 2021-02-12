На табло голосования системы “Рада” видно, что “За” проголосовали с обоих мест.

  • Накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
  • Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.
  • В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету.
  • Однако Комитет по вопросам регламента и депутатской этики Верховной Рады не рассмотрел материалы о возможном “кнопкодавстве” во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета. Во фракции “Голос” обратились из-за этого в Офис генпрокурора.