Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины Владиславу Поляку по фактам неличного голосования (ст. 364-2 УК Украины). Это первый в практике случай привлечения к ответственности за так называемое «кнопкодавство».

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, 21 февраля 2020 года Поляк применил персональную электронную карточку другого народного депутата и путем нажатия кнопки “За” совершил вместо него голосование с целью принятия трех поправок к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Нардеп должным образом вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля 2021 года для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил. В связи с этим, в порядке, предусмотренном УПК Украины, письменное уведомление о подозрении для ознакомления и вручения направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства, на электронный почтовый ящик и на другие известные стороне обвинения средства связи.

Сейчас принимаются меры для завершения следствия и направления обвинительного акта в суд.

В случае доказательства вины, народному депутату грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее движение “Честно” предоставило фото и видео, на которых зафиксировано, как во время голосования 20 февраля прошлого года Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы “Довира” Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.