Через плазування перед російськими нацистами рішення «G» перетворюються на «Г»

Глави міністерств з цифрової економіки країн G20 обговорили ситуацію в Україні. РФ виступила проти включення абзацу з формулюванням про засудження російсько-української війни до тексту міністерської декларації.

Проце повідомляє NHK.

У місті Бангалор на півдні Індії члени G20 порушували питання впливу війни на глобальну економіку. Більшість країн рішуче засудили війну Росії проти України.

Утім через Росію жодної декларації ухвалено не було.

Ще глави міністерств пообіцяли захищати права людини та конфіденційність приватного життя у процесі побудови цифрової економіки. Ще було порушено питання шляхів забезпечення безпеки та економічного зростання у міру розвитку цифровізації.

Вони наголосили на важливості надання пріоритетної уваги безпечним та інклюзивним підходам, які забезпечують дотримання прав людини та захист особистих даних у міру розвитку комунікаційних мереж та правової бази. // Букви