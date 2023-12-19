Росіяни на Запоріжжі використовують проти захисників отруйний газ, – CNN

Відомо про щонайменше дев’ять таких атак.

Росіяни почали використовувати газ під час атак у Запорізькій області. Протягом попередніх тижнів на цьому напрямку зафіксували дев’ять інцидентів, повідомив СNN один із українських бойових медиків, ім’я якого не озвучили.

За його словами, окупанти скидали їдкий легкозаймистий газ на українські позиції, що призвело до смерті одного з захисників. Постраждалі розповіли, що газ використовується для спричинення паніки та супроводжується обстрілом або атаками безпілотників.

Співробітник української розвідки повідомив CNN, що речовина, яку використали росіяни, була різновидом газу CS (бойова отруйна речовина подразнювальної дії).

“Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, газ CS, речовина для боротьби з масовими заворушеннями, також відома як сльозогінний газ, є хімічною сполукою, яка може призвести до тимчасової нездатності людей функціонувати шляхом подразнення очей, носа, рота, легенів і шкіри. Конвенція ООН про заборону хімічної зброї забороняє використання засобів боротьби з масовими заворушеннями під час війни”, – повідомили журналісти.

Протягом останніх місяців періодично надходять повідомлення про те, що російські солдати використовують газ на полі бою, але його використання навколо Оріхова виглядає “надзвичайно наполегливим”.

Двоє солдатів, які пережили газову атаку, показали CNN медичні висновки про те, що вони були отруєні.

“Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї, і газ раптово загорівся. Окоп палав вогнем. Цей газ обпікає, засліплює, не можеш дихати, відразу стріляє в горло. У нас не було навіть секунди”, – розповів він.

Другий сказав, що вдихнути зміг лише двічі.

Чоловіки розповіли, що отримали тілесні ушкодження, включно з опіками та ранами на обличчі, а також у роті та горлі.

Використання хімічних речовин на полі бою є ще однією ознакою жорстокості та брехливості боротьби Росії за втрачену територію. Україна сподівалася на більший прогрес протягом літа в бік Азовського моря, але тепер має захистити свої незначні досягнення.

Один із командирів на ім’я Ігор розповів, що росіяни почали виготовляти власні ударні безпілотники і кількісно перевершують наших.

Проблеми, з якими стикаються Ігор і його колеги, величезні. Йдеться навіть про складність евакуації поранених через брак транспорту та загрозу атак російськими безпілотниками.

“Без підтримки ми не впораємося”, – сказав він. // LB.ua