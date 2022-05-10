В Ізюмі під завалами п’ятиповерхівки знайшли 44 загиблих мирних жителя

У захопленому місті знайдено тіла десятків цивільних, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Під завалами будинку в Ізюмі Харківської області знайдено тіла 44 цивільних.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!», — повідомив він. // УНІАН