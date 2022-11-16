Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці

Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект про воєнний стан підтримали 294 депутатів, про мобілізацію – 297 депутатів.

Минулого тижня Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект №8189 про затвердження указу президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні та №8190 про продовження строку проведення загальної мобілізації” на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація були введені в Україні з 5 години 30 хвилин 24 лютого після повномасштабного вторгнення Росії строком на 30 днів. Потім вони продовжувались на 30 днів до 26 березня, на 30 днів до 25 квітня, на 30 днів до 30 травня, на 90 днів до 23 серпня, на 90 днів до 21 листопада.

Режим воєнного стану

Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

Загальна мобілізація

Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії військовозобов’язаних:

ті, хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років;

чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років;

чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим.

Також під час воєнного стану не можуть мобілізувати: