Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

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Сьогодні, 7 вересня, українські розвідники відзначають професійне свято.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

Кирило Буданов. Фото: Скріншот відео

Відповідний указ № 564/2023 опублікований на сайті Офісу президента.

“Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – йдеться в документі.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 вересня, українські розвідники відзначають професійне свято. // LB.ua
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