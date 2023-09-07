Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
Сьогодні, 7 вересня, українські розвідники відзначають професійне свято.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
Відповідний указ № 564/2023 опублікований на сайті Офісу президента.
“Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – йдеться в документі.