Зеленський призначив послом України у Болгарії дивну персону яка займалась продажем ювелірки та секстерапією з гіпнозом

47-річна Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та ювелірних прикрас.

Інформацію про призначення саме цієї особи виданню “Європейська правда” підтвердили кілька джерел у дипкорпусі про це йдетья й в указі президента.

Як стверджується, новопризначена посол, указ щодо якої президент підписав 23 грудня, вже почала набувати досвіду за новим фахом – зокрема, брала участь у загальній нараді послів України, що відбувалася 22-25 грудня у Києві та Миколаєві.

Між тим, проблемою є те, що раніше вона взагалі не мала досвіду роботи у якості фахівця-міжнародника.

Біографія нового України у Болгарії наразі не оприлюднена, однак окремі деталі вона розкрила на двох профілях у Facebook, де розміщені її особисті фото та інша інформація. Один з них наразі тривалий час не оновлюється; у ньому Ілащук позиціонується як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Профіль стверджує, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів. Окім того вона, посол Ілащук позиціонується як “клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант”. Виходячи з публічної активності майбутньої представниці України у державі-члені ЄС і НАТО, вона до останнього часу переймалася питаннями гештальт-лікування та сексології з елементами гіпнозу. У неділю ввечері цей профіль був заблокований.

На обох профілях були розміщені особисті фото та інші деталі щодо новопризначеного посла, які вдалося верифікувати, вподобання для яких з давніх часів проставляли профілі Ярослави Гресь (задіяна у президентській ініціативі United24) та Олеся Донія (політолог, що зараз співпрацює з владою).

Послухати та подивитись на нового посла в Болгарії можна на відео, де вона проводить вебінар на платформі компанії Естет.

За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії “ДЖЕММА”. До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.

Скандальна фірма “Джемма” “засвітилася” у кримінальній справі щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.

З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ “ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД”, яке займається оптовою торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.

У листопаді ще одну гіпнотизерку намагались призначити керівницею Довженко-Центру, була призначена Юлія Каждан – підприємиця з галузі гіпнотерапії. Під тиском громадськості та колективу кіноархіву Каждан написала заяву на звільнення.