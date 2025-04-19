Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів, а також проти російських та китайських компаній

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Загалом під санкції України потрапили 59 фізичних осіб та 60 підприємств в Китаї, РФ та Білорусі.

18 квітня, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів.

Глава держави підписав відповідний указ № 246/2025.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», – йдеться у документі.

Згідно з додатком до рішення РНБО, санкції введені проти 20 російських акторів, співаків та спортсменів:

  • акторка і режисерка Ірина Апексімова
  • фехтувальниця Соф’я Велика
  • лижниця Олена Вяльбе
  • актор Віталій Гогунський
  • актор Микита Джигурда
  • співак Ярослав Дронов (SHAMAN)
  • режисер Єгор Кончаловський
  • актор Юрій Куклачов
  • актор Оскар Кучера
  • боксер Денис Лебедєв
  • актор Євген Миронов
  • гімнаст Микита Нагорний
  • актор Олександр Панкратов-Чорний
  • артист балету Сергій Полунін
  • боксер Руслан Проводников
  • співак Миколай Расторгуєв
  • співак Олександр Розенбаум
  • музикант Ігор Сукачов (Гарік Сукачов)
  • артист балету Микола Цискарідзе
  • репер Роман Чумаков (Жиган)

Ще одним указом № 247/2025 Зеленський ввів санкції стосовно ще 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб в Китаї, РФ та Білорусі.

Зокрема під санкції потрапили: акціонерне товариство Арсенал, Алтайський хімпром, Балтійська промислова компанія, Володимирський завод прецизійних сплавів, металургійний завод “Електросталь”, науково-виробниче об’єднання “Магнетон” та інші. // LB.ua

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