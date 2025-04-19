Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів, а також проти російських та китайських компаній

Загалом під санкції України потрапили 59 фізичних осіб та 60 підприємств в Китаї, РФ та Білорусі.

18 квітня, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів.

Глава держави підписав відповідний указ № 246/2025.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», – йдеться у документі.

Згідно з додатком до рішення РНБО, санкції введені проти 20 російських акторів, співаків та спортсменів:

акторка і режисерка Ірина Апексімова

фехтувальниця Соф’я Велика

лижниця Олена Вяльбе

актор Віталій Гогунський

актор Микита Джигурда

співак Ярослав Дронов (SHAMAN)

режисер Єгор Кончаловський

актор Юрій Куклачов

актор Оскар Кучера

боксер Денис Лебедєв

актор Євген Миронов

гімнаст Микита Нагорний

актор Олександр Панкратов-Чорний

артист балету Сергій Полунін

боксер Руслан Проводников

співак Миколай Расторгуєв

співак Олександр Розенбаум

музикант Ігор Сукачов (Гарік Сукачов)

артист балету Микола Цискарідзе

репер Роман Чумаков (Жиган)

Ще одним указом № 247/2025 Зеленський ввів санкції стосовно ще 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб в Китаї, РФ та Білорусі.

Зокрема під санкції потрапили: акціонерне товариство Арсенал, Алтайський хімпром, Балтійська промислова компанія, Володимирський завод прецизійних сплавів, металургійний завод “Електросталь”, науково-виробниче об’єднання “Магнетон” та інші. // LB.ua