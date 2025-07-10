Посіпаки Кремля звинуватили працівників ТЦК у побитті до смерті «угорця»: реакція ЗСУ

Угорська влада стверджує, що їхнього громадянина на Закарпатті побили працівники ТЦК, після чого він помер. Така інформація є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Угорщини Леванте Мадяра у Facebook і Сухопутні війська ЗСУ в Telegram .

Звинувачення Угорщини

За словами Мадяра, посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до Міністерства закордонних справ після того, як працівники ТЦК “побили угорського чоловіка на Закарпатті”. Він нібито “помер від отриманих травм”.

“Обурливо і неприпустимо – бити до смерті людину, тим паче угорця, тільки тому, що він не хотів іти на війну і не хотів брати участь у безглуздій бійні”, – написав чиновник.

Він додав, що працівники ТЦК нібито били чоловіка залізним прутом після затримання, затягли до фургона і відвезли до призовного центру.

“Родичам угорця сказали, що все гаразд, але затриманий у підсумку помер від отриманих травм. В Україні вбили угорця тільки за те, що він не захотів брати участь у війні”, – стверджує Мадяр.

Угорські ЗМІ писали, що йдеться про Йосипа Шебештена.

Реакція Сухопутних військ

У Сухопутних військах наголосили, що Йосип Йосипович Шебештень був громадянином України. Його мобілізували 14 червня цього року після проходження медкомісії.

З 15 червня чоловіка направили в одну з військових частин, де він проходив підготовку. Уже 18 червня він самовільно залишив частину, зброю із собою не брав.

Уже 24 червня Шебештень особисто звернувся до відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської центральної районної лікарні. Йому встановили діагноз гостра реакція на стрес. Чоловіка госпіталізували до обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно з медичною картою стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень під час обстеження не виявлено).

Висновок медиків свідчить, що причиною смерті чоловіка, яка настала 6 липня, стала тромбоемболія легеневої артерії. При цьому слідів насильства на тілі Шебештеня не виявили.

“Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК і СП або інших посадових осіб ЗСУ”, – додали в Сухопутних військах.

Там уточнили, що відкриті до прозорого вивчення обставин інциденту і підтримують принцип невтручання у внутрішні справи інших держав.