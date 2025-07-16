Зеленський запропонував Раді призначити Свириденко прем’єр-міністром

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проект постанови про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата і заступника голови Комітету з питань організації державної влади Олександра Качури.

“До ВРУ надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України. Завтра зранку Комітет з питань організації державної влади розгляне його”, – пише Качура.

Згідно з процедурою, у Раді мають розглянути це подання та винести його на голосування. Для призначення Свириденко на посаду премʼєр-міністра необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

У разі призначення перша віцепремʼєр та міністр економіки Свириденко замінить на посту Дениса Шмигаля, який понад п’ять років очолював Кабмін, побивши рекорд за тривалістю перебування на даній посаді з часів незалежної України.

Зі звільненням Шмигаля автоматично пішов у відставку і весь склад Кабінету міністрів. Не виключене часткове оновлення уряду, проте переважна ключових міністрів залишиться у своїх кріслах.