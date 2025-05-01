Зеленський запровадив нові санкції: в списку Арестович, син Азарова, проросійський політолог, блогер Олешка та інші

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. Серед тих, хто під них потрапив – Олексій Арестович.

Як передає Укрінформ, відповідні укази №267, №268 і №269 з’явилися на сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 травня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», – йдеться у трьох документах.

Указом №267 санкції запроваджуються, зокрема, проти колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича, блогера Мирослава Олешка, засновника прокремлівського об’єднання “Слобожанська січ” Павла Оніщенка, політолога Костянтина Бондаренка, лідера забороненої в Україні партії «Держава» Дмитра Васильця. Загалом документ містить перелік з 9 осіб, які виправдовують агресію Росії проти України.

У додатку до указу №268 є 36 юридичних і 6 фізичних осіб, проти яких застосовуються обмеження. Серед них – син експрем’єра Миколи Азарова Олексій Азаров.

Указом №269 санкції запроваджуються проти 61 фізичної особи і 45 юридичних.

Згідно із додатками до указів, санкції передбачають, зокрема, такі обмеження як: блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань та заборона поширення медіа на території України.