Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Тетяну Остащенко з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України і призначив на цю посаду начальника військового госпіталя у Києві Анатолія Казмірчука.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

“Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України.

Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” у місті Києві”.

Президент пояснив, що у суспільстві, й зокрема в спільноті бойових медиків неодноразово говорилося про те, що “потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів”.

“Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони. Сьогодні на зустрічі з міністром оборони Умєровим визначили пріоритети, і часу, щоб чекати результату, багато не буде. Рух у змінах потрібен швидкий”, – зазначив Зеленський.

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13 листопада “Українська правда” писала, що міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського та командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони. // УП