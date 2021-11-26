Журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на Володимира Зеленського через наклеп
Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе. Про це головний редактор видання «Цензор.нет» сказав в ефірі Радіо Свобода.
«Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще», – сказав Бутусов.
Президент України Володимир Зеленський заявив 26 листопада під час прес-марафону, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.
Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: «Я вам скажу: на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами».
Також Зеленський заявив, що РНБО запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова.
26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних лил генерал-лейтенанта Валерія Залужного у районі проведення операції Об’єднаних сил уперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу «Байрактар».