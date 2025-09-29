В прокремлівські ​Угорщині заборонили низку українських видань

Це пояснили “відповіддю” на те, що Україна заблокувала угорські проросійські ресурси Origo та Demokrata.

В Угорщині заборонили низку українських видань у відповідь на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Про це повідомив міністр канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

Він заявив, шо Україна заблокувала угорські видання Origo та Demokrata, “бо вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, зображати Європейський Союз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації”.

Гуляш пояснив, що “керуючись принципом взаємності” Угорщина запровадила “дзеркальні заходи” проти низки українських новинних порталів, які перестануть бути доступними на території Угорщини від сьогодні, 29 вересня.

Серед них:

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua/

zakarpattya.net.ua/

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

“Не думаю, що багато хто читає “Українську правду” чи навіть бажає цього. Однак суверенній державі слід дати пропорційну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку… Якщо ж хтось прагне цензури, краще обмежити втручання Сороса у внутрішню політику суверенних країн, а не свободу висловлювання з цього приводу”, – написав Гуляш.

Україна заблокувала доступ до угорських медіа-ресурсів Origo та Demokrata, звинувативши їх у поширенні російської пропаганди. За даними Служби безпеки України, ці сайти поширювали фейки про “успіхи” армії РФ; звинувачували Україну в “терористичних діях”, пропагували теорії змови, зокрема – щодо діяльності фондів Сороса тощо.

