ЗМІ назвали імена ймовірних кандидатів на папський престол

Після смерті Папи Римського Франциска ЗМІ назвали імена дев’яти ймовірних претендентів на папський престол.

Джерело: Reuters.

Зокрема, серед ймовірних кандидатів – французький архиєпископ Жан-Марк Авелін. За даними агенції, 66-річного Авеліна у певних католицьких колах називають Іваном XXIV. Він відомий своєю ідейною близькістю до Франциска, особливо у питаннях імміграції та відносин із мусульманським світом. Архиєпископ має докторський ступінь із теології та ступінь із філософії. У разі обрання він стане першим французьким Папою з XIV століття і наймолодшим понтифіком з часів Івана Павла ІІ. Однак Авелін розуміє, але не говорить італійською.

Наступним ймовірним кандидатом вважається 72-річний угорський кардинал Петер Ерде. Зазначається, що Ерде, якого вважали піонером нової євангелізації, спрямованої на відродження католицької віри у секулярних розвинених країнах, був серед претендентів на Святий престол на конклаві у 2013 році. У віці 40 років він став єпископом, а у 51 рік – кардиналом, ставши наймолодшим членом Колегії кардиналів. Ерде володіє італійською, а також німецькою, французькою, іспанською та російською мовами.

Розглядається також кандидатура 68-річного кардинала Маріо Грека – мальтійського генерального секретаря Синоду Єпископів. На цю посаду його призначив Франциск. Грек, якого спершу вважали консерватором, з роками став прибічником реформ Франциска у Католицькій церкві.

Окрім того, серед можливих кандидатів – 79-річний кардинал Хуан Хосе Омелла з Барселони. Як розповіли у виданні, Омелла веде скромне життя, присвятивши церковну кар’єру пастирській опіці, сприянню соціальній справедливості та втіленню милосердного та інклюзивного бачення католицизму. Омелла є колишнім президентом Конференції єпископів Іспанії. У 2023 році Франциск запросив його до свого кабінету з дев’яти кардиналів, які консультували його у питаннях управління.

Ще одним претендентом на папський престол є 70-річний кардинал П’єтро Паролін, який обіймав посаду державного секретаря Ватикану із 2013 року, коли обрали Папу Франциска. Пароліна описують як м’яку і доброзичливу людину. Він володіє кількома мовами.

Наступного претендента на папство, кардинала Луїса Антоніо Гокіма Тагле з Філіппін, часто називають “азійським Франциском”. Тагле вільно володіє італійською та англійською мовами. “Теоретично 67-річний Тагле має усі підстави для того, аби претендувати на роль Папи Римського”, – йдеться в матеріалі.

Серед претендентів також – 72-річний американський кардинал Джозеф Тобін із Нью-Джерсі, який вільно розмовляє італійською, іспанською, французькою та португальською мовами. Він має досвід служби у Ватикані та на керівних посадах в американській церкві. Раніше Тобін заявляв, що лікується від алкогольної залежності.

Водночас серед можливих кандидатів називають 76-річного кардинала Аітера Кодво Аппіо Турксона з Гани – офіційного представника Ватикану. Турксон навчався у Гані та Нью-Йорку. Папа Іван Павло ІІ призначив його першим кардиналом в історії західноафриканської країни, а його наступник Бенедикт зробив Турксона головою Папської ради “Справедливість і мир”.

Одним із претендентів вважається 69-річний італійський кардинал Маттео Зуппі, відомий як “вуличний священик”, який опікується мігрантами і бідними. Останнім часом Зуппі дедалі більше займався дипломатією як папський посланець із питань війни Росії проти України, зосереджуючись на зусиллях із повернення депортованих Росією українських дітей.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у 88-річному віці. За кілька місяців до смерті, 14 лютого 2025 року, понтифік був госпіталізований через бронхіт, який згодом переріс у двосторонню пневмонію.

На початку березня Ватикан повідомив, що стан Папи Франциска стабілізувався, а вже 23 березня його виписали. При цьому повідомлялось, що у лікарні він був настільки близький до смерті, що медики навіть обговорювали можливість припинити його лікування.

7 квітня Папа Римський Франциск вперше після того, як його 23 березня виписали з лікарні, взяв участь у публічних заходах на площі Святого Петра у Ватикані. // Букви