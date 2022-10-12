13.10.22 на дорогах України з’явиться 9 нових ділянок, а також змінено 4 ділянки, де вимірюватимуть швидкість за допомогою TruCAM
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Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.
З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках.
Зазначимо, що в областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та, де пошкодженні ділянки автомобільних доріг, контроль за швидкісним режимом транспортних засобів тимчасово не здійснюється.
Розташування приладів вимірювання швидкості TruCAM:
Вінницька область
М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 350-370 км та 375-412 км
М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 244-265 км та 265-300 км
Вінниця, Хмельницьке шосе
Волинська область
М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 414-470 км та 470-506 км
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 80-137 км
Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 71-87 км та 87-130 км (нова ділянка)
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 0-130 км
Луцьк, проспект Відродження та вулиці Конякіна, Львівська, Ковельська, Рівненська та Набережна
Дніпропетровська область
М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 913-959 км та 982-1038 км
М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 200-253 км
Н-11 Дніпро — Миколаїв, 53-135 км
Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 424-440 км
Дніпро, Полтавське, Запорізьке та Донецьке шосе, проспект Слобожанський, вулиці Набережна Перемоги, Маршала Малиновського, Набережна Заводська та Київська
Кривий Ріг, проспект Миру, вулиці Січеславська, Сергія Колачевського, Олексія Солом’яного, Чумацький Шлях, Ракітіна, Волгоградська, Володимира Великого та Дніпровське шосе
Павлоград, вулиця Дніпровська
Житомирська область
М-06 Київ —Чоп, 69-128 км, 150-190 км та 203-251 км
М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 79-135 км та 140-228 км
М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 184-213 км