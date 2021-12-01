37 процентов людей в мире никогда не пользовались интернетом

Число пользователей интернета растет, но 37 процентов жителей планеты все еще не имеют к нему доступа. Это означает, что 2,9 млрд человек никогда не пользовались преимуществами всемирной паутины. Для многих из них эти услуги слишком дороги, а для других недоступны в силу отсутствия цифровых навыков. Таковы данные нового доклада Международного союза электросвязи (МСЭ), пишет сайт ООН.

По прогнозам, к концу 2021 года будет насчитываться 4,9 млрд человек, подключенных к сети, в 2019 году их было 4,1 млрд. Эксперты МСЭ считают, что это хорошая новость с точки зрения глобального развития. Однако общие данные свидетельствуют об огромном неравенстве в сфере цифровых технологий.

Из 2,9 млрд человек, которые все еще не подключены к интернету, около 96 процентов проживают в развивающихся странах. И даже среди 4,9 млрд., считающихся пользователями интернета, у многих сотен миллионов возможность выходить в интернет есть нечасто.

«В настоящее время к интернету подключено почти две трети населения Земли, но предстоит еще многое сделать, чтобы подключить к нему каждого, — заявил Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. — МСЭ будет работать со всеми сторонами, чтобы убедиться в наличии структурных механизмов, необходимых для подключения оставшихся 2,9 млрд человек».

Эксперты отмечают, что меры, принятые во время пандемии, способствовали росту числа подключений к интернету. За два года число пользователей сетью выросло на 17 процентов. Многие были вынуждены подключаться, поскольку это была единственная возможность учиться, работать, получать новости и оплачивать коммунальные услуги. Но не все могли позволить себе купить соответствующие телефоны, компьютеры или лэптопы, или оплатить интернет-услуги.

Число пользователей интернета в мире выросло более чем на 10 процентов в первый год пандемии, что является самым большим годовым приростом за десятилетие. При этом, как отмечают эксперты, новые подключения происходили в развивающихся странах.

Однако проблема не была решена. В наименее развитых странах почти три четверти людей никогда не выходили в интернет. Основная причина — бедность, неграмотность, ограниченный доступ к электроэнергии, а также отсутствие цифровых навыков и осведомленности о цифровых технологиях. При этом вне цифрового мира остаются в основном женщины.

Сохраняется цифровой разрыв между городскими и сельскими районами, хотя он не столь значителен в развитых странах. В глобальном масштабе число пользователей интернета среди горожан почти в два раза больше, чем среди жителей сельских районов.

Во всех регионах мира очевиден разрыв поколений. В среднем 71 процент населения мира в возрасте от 15 до 24 лет пользуется интернетом, тогда как во всех других возрастных группах —57 процентов.

Серьезным барьером доступа к интернету остаются цены на компьютеры, телефоны и другие устройства, а также стоимость услуг подключения. В некоторых беднейших странах мира стоимость подключения к интернету достигает 20 процентов или более от ВНД на душу населения.

Еще одна серьезная сдерживающая проблема — отсутствие цифровых навыков и понимания преимуществ, которые сулит интернет. Часто это усугубляется отсутствием онлайн-контента на местных языках.