Адвокатів на фронті змушують зректися професії

Діюче законодавство забороняє поєднувати військову службу та адвокатську діяльність.

Командири військових частин почали видавати розпорядження з вимогою сформувати списки військовослужбовців-адвокатів. Таким чином вони виконують окреме доручення Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це повідомило громадське об’єднання «Голка» з посиланням на джерело в Мінобороні.

Зазначається, що доручення Головнокомандувача ЗСУ ґрунтується на законі “Про адвокатуру і адвокатську діяльність”, що забороняє поєднувати військову службу та адвокатську діяльність. Однак на це не звертали уваги попередні роки війни.

У розпорядженні, на яке посилається об’єднання йдеться: “Роз’яснити військовослужбовцям, що мають статус адвоката, положення ст. 7 закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Статус адвоката з військовою службою є несумісним… попередити військовослужбовців, що мають статус адвоката, про ініціювання військовою частиною перед відповідними радами адвокатів регіонів питань про притягнення до дисциплінарної відповідальності, у разі невиконання вимог ст. 7 закону…, інших заходів дисциплінарного впливу”.

Вказано також строки виконання розпорядження – до 24 травня.

Голова правління Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик припускає, що справа активізувалася з подачі Національної асоціації адвокатів України: «Цю асоціацію понад 10 років очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Це не перший випадок, коли Асоціація тисне на адвокатів, які пішли захищати Україну. І тут не можна не згадати про те, що у випадках, коли деякі адвокати, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, беруть участь у тортурах, їх не позбавляють свідоцтв, натомість шукають адвокатів у лавах ЗСУ. І ось тепер ще й намагаються зробити так, щоб ініціаторами притягнення до відповідальності ставали військові частини».

В об’єднанні нагадали, що в ВР внесено законопроєкт, який передбачає можливість поєднувати військову службу та адвокатську діяльність. Однак досі ця ініціатива так і не потрапила на розгляд комітету. // Дзеркало тижня