Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подают в суд на исполняющего обязанности директора ГБР с требованием опровергнуть неправдивую информацию.

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook.

«Очередной всплеск активности ГБР, направленной против пятого президента Украины, очевидно, связан с результатами местных выборов, на которых «Слуги народа» получили втрое меньше, чем в прошлом году, в то время, как «Европейская солидарность» вдвое нарастила поддержку по стране, обеспечив победу во всех областях», — пишет Головань.

Он отмечает, что ГБР направляет очередной пустопорожний запрос о «международной правовой помощи» в очередном юридически «ничтожном» производстве.

«В таком же ничтожном, как и все другие, которые «расследуются» ГБР с исключительной целью политического преследования пятого президента», — отмечает адвокат.

По его словам, упомянутая в заявлении ГБР компания создавалась исключительно с технической целью передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего незамедлительно было подано заявление о ее ликвидации.

Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства ни из Украины, ни из любого другого места не перечислялись. Петр Порошенко, в соответствии с условиями доверительной собственности, все эти годы не вмешивается в управление «Рошеном», а налоги с дивидендов платятся в Украине. Петр Порошенко как физическое лицо является одним из крупнейших налогоплательщиков и меценатов. То же самое касается и «Рошен» как юридического лица», — разъясняет Головань.

Он отмечает, что ГБР тратит десятки миллионов гривен на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко.

«На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские острова могли бы тоже сэкономить, потому что всю необходимую информацию за считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может», — убежден адвокат.

Он также обращает внимание, что согласно нормам УПК про подследственность, уклонение от уплаты налогов имело бы расследовать следователи налоговой, а ГБР никаких оснований, кроме указания президентского офиса, на осуществление следствия не имеет.

«Поэтому не удивительно, что руководители ГБР не могут объяснить, кто, когда ушел от налогов. Какие суммы и юрисдикции», — констатирует Головань.

Напомним, ранее адвокаты Порошенко заявили, что против п’пятого президента Украины открыли 15 новых производств. По их словам, все они «сфабрикованы». // РБК-Украина