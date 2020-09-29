Повідомлено про підозру двом бойовикам формування «Самооборона Севастополя»

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя»

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомило про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли «службу» на незаконно створеному блокпості «Гончарне», поблизу м. Севастополя. Підозрювані під час своєї «служби» здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

На даний час, підозрюваних оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.